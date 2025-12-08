Κλιμάκωση των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων με συντονισμό από 20 μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας

0

Θα κάνουν αποκλεισμούς σε σημαντικές υποδομές

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, με αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι αποφάσεις ελήφθησαν στη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 20 αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, που εκτείνονται από τις Μικροθήβες και τη Λάρισα μέχρι την Ξάνθη και την Κομοτηνή, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι μπλόκων της Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή, η οποία σημείωσε ότι δεν αποκλείεται η προοπτική διαλόγου με τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης, ωστόσο αυτός θα γίνει υπό όρους και προϋποθέσεις.

Στο μεταξύ, ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Δήμου Αλεξάνδρειας πρότεινε τη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου για το αγροτικό ζήτημα, με κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνεδρίου, σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούν την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη μελισσοκομία, καθώς και τις εκτατικές, δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες. Η πρόταση αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα και τη γραμματειακή υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής, οι αγρότες προτείνουν συνέχιση του διαλόγου με την αντιπολίτευση, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σήμερα στον Τρίλοφο, ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Εμμανουήλ (Μανώλης) Καρράς, συμμετείχε και με την ιδιότητα του καλλιεργητή βερίκοκου και ελιάς Χαλκιδικής, αναδεικνύοντας προβλήματα όπως η έλλειψη εργατών γης και το υψηλό κόστος παραγωγής.