Νέα 24ωρη κινητοποίηση των οδηγών ταξί – Συνεχίζουν την απεργία

0

Προειδοποιούν ότι θα τραβήξουν χειρόφρενο και μετά τις γιορτές

Σε νέα 24ωρη κινητοποίηση αποφάσισαν να προχωρήσουν σήμερα, Πέμπτη 4/12 οι οδηγοί ταξί της Αττικής παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε προχθές και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δύο μέρες.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Τα αιτήματα τους:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.

Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα, όπως τονίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί αναμένουν συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.