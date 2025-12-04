Νέα 24ωρη κινητοποίηση των οδηγών ταξί – Συνεχίζουν την απεργία

Νέα 24ωρη κινητοποίηση των οδηγών ταξί – Συνεχίζουν την απεργία

Προειδοποιούν ότι θα τραβήξουν χειρόφρενο και μετά τις γιορτές

Σε νέα 24ωρη κινητοποίηση αποφάσισαν να προχωρήσουν σήμερα, Πέμπτη 4/12 οι οδηγοί ταξί της Αττικής παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε προχθές και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δύο μέρες.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Τα αιτήματα τους:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.
  • Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα, όπως τονίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί αναμένουν συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.