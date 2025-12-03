Επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση κυκλώματος εκμετάλλευσης ανηλίκων – Πέντε συλλήψεις

0

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην εμπορία ανθρώπων, κυρίως ανήλικων αλλοδαπών, εξαναγκάζοντάς τους σε τέλεση αξιοποίνων πράξεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος εξανάγκαζαν τους ανήλικους να πουλούν λαθραία καπνικά προϊόντα σε καταστήματα ψιλικών και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής και καρπώνονταν τα παράνομα οικονομικά οφέλη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα τους και ο φερόμενος αρχηγός της, ενώ παρέχεται αρωγή και προστασία σε 4 ανήλικα θύματα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κύκλωμα δρούσε από το 2022, ενώ οι συλληφθέντες και τα θύματα είναι Πακιστανοί, που διακινούσαν λαθραία τσιγάρα στο κέντρο της Αθήνας.