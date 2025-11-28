Δίκη για τις Υποκλοπές: «Δεν είχα καμία συνεργασία με την ΕΥΠ», κατέθεσε ο πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ

0

Υποστήριξε ότι η Αστυνομία συνεργαζόταν με εταιρίες όπως η Krikel χωρίς έλεγχο των φυσικών προσώπων, διότι υπήρχαν «εγγυήσεις της πολιτικής ηγεσίας»

Με την κατάθεση του πρώην αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα συνεχίστηκε η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι η ΕΛ.ΑΣ. συνεργαζόταν με εταιρίες όπως η Krikel χωρίς έλεγχο των φυσικών προσώπων, διότι υπήρχαν «εγγυήσεις της πολιτικής ηγεσίας» και συναντούσε μόνο έναν τεχνικό σύμβουλο. «Δεν είχα καμία συνεργασία με την ΕΥΠ» ανέφερε ο μάρτυρας ο οποίος σημείωσε πως η πρώτη του επαφή με την Krikel ήταν το 2014 μέσω των υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος TETRA.

«Μόνο ένα έγγραφο είχατε μπροστά σας και δώσατε τόσα εκατομμύρια ευρώ; Να έστελνα κι εγώ κανένα έγγραφο τότε!» ήταν το σχόλιο του προέδρου ενώ ο εισαγγελέας διερωτήθηκε αν η αστυνομία έπρεπε να παραλείψει τον έλεγχο επειδή «ήταν εγκυρότερη η εγγύηση της πολιτικής ηγεσίας».

Ο κ. Τσουβάλας κατέθεσε πως από τους κατηγορούμενους γνωρίζει μόνο τον Γιάννη Λαβράνο αναφέροντας πως «ήταν ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιούνταν στη Βρετανία… με ζητήματα εξοπλισμών» αλλά αρνήθηκε πως είχαν στενές σχέσεις. «Υπήρχαν εξωτερικά εχέγγυα ότι χαίρει κάποιας εκτίμησης, δεν τον είχα ρωτήσει προσωπικά.» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και ο δικηγόρος Ηλίας Σπυρλιάδης ο οποίος κατέθεσε πως αν εμφανιζόταν επίσημα ως εκπρόσωπος η εμπλοκή του με την Intellaxa περιοριζόταν στην παραλαβή εγγράφων. «Με είχαν χρησιμοποιήσει ως κούριερ» ανέφερε σημειώνοντας πως ο ρόλος του ήταν τυπικός, Όπως είπε η συνεργασία σταμάτησε με εξώδικα όταν «διάβασα τα νέα στο διαδίκτυο» .