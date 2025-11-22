Συνελήφθη άνδρας με 13 κιλά κάνναβης στην Πάτρα

0

Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας

Ποσότητα ναρκωτικών, που φθάνει περίπου τα 13 κιλά, εντόπισε η Αστυνομία στην κατοχή ενός άνδρα, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, στελέχη του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν, πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι και σε μία αποθήκη του κατηγορούμενου, όπου βρήκαν 12 κιλά και 846 γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε 20 αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες και το χρηματικό ποσό των 8.190 ευρώ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίσθηκε δικογραφία, για διακίνηση ναρκωτικών και πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.