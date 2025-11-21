Φωτιά σε πολυώροφη οικοδομή στα Γρεβενά – Απεγκλωβίστηκαν πέντε άτομα

0

Προκλήθηκε στο σύστημα ηλεκτροδότησης της πολυκατοικίας

Ξέσπασε φωτιά σε πολυώροφη οικοδομή στα Γρεβενά λίγο μετά τις 7:00 το απόγευμα.

Λόγω των πυκνών καπνών χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων ήταν δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε στο σύστημα ηλεκτροδότησης της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να έχουμε τους πυκνούς καπνούς, πιθανότητα από νερά που μπήκαν στην πολυκατοικία, λόγω της βροχόπτωσης, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η φωτιά περιορίστηκε έγκαιρα από την πυροσβεστική υπηρεσία η οποία εκκένωσε την πολυκατοικία.

Προληπτικά εκκενώθηκε φροντιστήριο στο οποίο υπήρχαν μαθητές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα.