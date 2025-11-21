Τραγωδία σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά: Νεκρή 13χρονη που πνίγηκε την ώρα που έτρωγε το φαγητό της

0

Προσήχθησαν ο διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός

Τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί στο 2ο ειδικό σχολείο του Πειραιά, όπου 13χρονη πνίγηκε με την τροφή της.

Γύρω στις 10:20 πμ ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, για περιστατικό κατά το οποίο το κορίτσι, ενώ έτρωγε το φαγητό του στο σχολείο, έχασε τις αισθήσεις του.

Αμέσως έσπευσε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη 13χρονη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για το τραγικό συμβάν προσήχθησαν ο διευθυντής του σχολείου και ένας εκπαιδευτικός.

Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση προς το υπουργείο Παιδείας, το 13χρονο κοριτσάκι τρώγοντας το δεκατιανό του εμφάνισε σημάδια πνιγμού. Παρόντες στο περιστατικό ήταν το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, καθώς το κορίτσι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος, αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής.

Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου και το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα.