Προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ «χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε έμμεσα μέλη»

Γίνονται εργασίες αναβάθμισης

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, λόγω των εργασιών αναβάθμισης ηλεκτρονικών συστημάτων του φορέα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), η ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ «χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε έμμεσα μέλη» (https://www.e-efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/choregese-asphalistikes-ikanotetas-emmesoy-meloys-kai-apographe-sto-metroo-toy-e-ephka) δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμη από την Παρασκευή 21/11/2025, στις 15:30, έως και την Τρίτη 25/11/2025, στις 17:00.