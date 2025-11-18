Novartis: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις στη δίκη σε δεύτερο βαθμό των πρωην προστατευόμενων μαρτύρων

0

Τι κατέθεσε η σύζυγος του επικεφαλής της ΤτΕ, Σταυρούλα Νικολοπούλου

Άνοιξε ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων στη δίκη ,σε δεύτερο βαθμό, των πρωην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.

Πρώτη ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα η σύζυγος του επικεφαλής της ΤτΕ, Σταυρούλα Νικολοπούλου η οποία αναφερόμενη στην υπόθεση εξέφρασε την εκτίμηση «ένα δημιούργημα για να καταστραφεί ο Γ. Στουρνάρας» αλλά και η ίδια.

Καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας η Σταυρούλα Νικολοπούλου υποστήριξε πως οι δύο κατηγορούμενοι είπαν ψέματα: «Έλεγαν ότι έπαιρνα περισσότερα χρήματα αλλά ήξεραν ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Στο πλαίσιο της δουλειάς μου μιλούσα μαζί με τους κατηγορούμενους όταν ήταν χορηγός η Novartis καθώς ήταν στο γραφείο Φρουζή. Ηταν τρομακτικό όλα αυτό που συνέβη. Εγώ διοργανώνω συνέδρια και υπάρχουν κανόνες και πλαφόν που ορίζουν τα ποσά».

Η μάρτυρας έκανε λόγο για «εξόφθαλμα ψεύδη» τα οποία «δεν στοιχειοθετούνται». «Απλά ήταν εύκολο να συνδεθώ εγώ με το σύζυγό μου που ήταν το πρόσωπο που ήθελαν τότε και βρήκαν μια σύμβαση…» ανέφερε χαρακτηριστικά με τον Πρόεδρο της έδρας να σχολιάζει ότι θα πρέπει να ερευνηθεί και ο δόλος των κατηγορουμένων.

«Πιστεύω ότι δεν ξύπνησαν μια μέρα το πρωί και τον έκανα αυτό αλλά σύρθηκαν για να τα κάνουν αυτά.. σύρθηκαν με την έννοια της πίεσης» εξήγησε προσθέτοντας πως «ο σύζυγος μου δεν ήξερε τους κατηγορούμενους, μόνο το Φρουζη όταν ήταν πρόεδρος του ΙΟΒΕ» είπε με τον κατηγορούμενο να αντιδρά λέγοντας : «Ποιοι με πιέζουν; Ανήκω εγώ σε κάποιο πολιτικό χώρο;».

«Πού να ξέρω… δεν μπορώ να καταλάβω…» απάντησε η κ. Νικολοπούλου με τον πρόεδρο να της λέει: «Αυτό αφήσατε να εννοηθεί, ότι ήταν πολιτική η πίεση…».

Μάρτυρας: Δεν ξέρω αν είχαν σχέση με τον πολιτικό κόσμο, αυτό είπα και αυτό λέω.

Πρόεδρος: Το αποσαφηνίζετε λοιπόν γιατί αφήσατε να εννοηθεί κάτι άλλο πριν…

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δυο μήνες το πρωτόδικο δικαστήριο καταδίκασε τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαραφης» και «Αικατερίνη Κελέση» για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε 25 και 33 μήνες φυλάκιση αντίστοιχα , με αναστολή.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου