Συνελήφθη για εξύβριση αστυνομικών η δημοσιογράφος Ράνια Καρατζαφέρη – «Μας περικύκλωσαν λες και ήμασταν ο Πάσσαρης και ο Εσκομπάρ»

«Έχασα την ψυχραιμία μου, γιατί αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας»

Η δημοσιογράφος Ράνια Καρατζαφέρη συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου για απείθεια, απειλή και εξύβριση των αστυνομικών μετά από τροχονομικό έλεγχο στην Αττική Οδό.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κλιμάκιο της Τροχαίας έκανε σήμα σε Ι.Χ. στα διόδια Μεταμόρφωσης. Το όχημα που οδηγούσε ένας άντρας και είχε ως συνοδηγό τη γνωστή δημοσιογράφο δεν σταμάτησε, αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να το ακινητοποιήσουν στη συμβολή Κύμης και Κασταμονής.

Η δημοσιογράφος μίλησε πρώτη φορά για το περιστατικό στην εκπομπή «Πρωινό μου» στον ΑΝΤ1, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «από την ημέρα που έγινε γνωστό το επεισόδιο έχουν γραφτεί τέρατα».

Σύμφωνα με την ίδια, οι αστυνομικοί δεν έκαναν κανένα σήμα για να σταματήσουν και, όταν εντέλει βρέθηκαν σε κόκκινο φανάρι, τότε οι αστυνομικοί τους περικύκλωσαν και ξεκίνησαν να τους φωνάζουν.

«Η ανθρωποφαγία που έγινε δεν υπάρχει. Έχουν γραφτεί τέρατα. Ήμουν με έναν οικογενειακό μου φίλο στο αυτοκίνητο μετά από έξοδο που είχαμε και προσφέρθηκε να με γυρίσει σπίτι, γιατί δεν είχα το αυτοκίνητό μου. Δεν μου φαινόταν μεθυσμένος. Αν είχα την παραμικρή υποψία πως ήταν μεθυσμένος, δεν θα έμπαινα στο αυτοκίνητό του. Βγήκαμε στην Αττική Οδό, λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, χωρίς να τρέχουμε και ξαφνικά βλέπουμε πίσω μας δύο περιπολικά χωρίς να δώσουμε σημασία, γιατί δεν είχαμε κάτι να φοβηθούμε. Θεωρήσαμε ότι έκαναν περιπολία. Δεν μας έκαναν κάποιο σήμα, δεν άναψαν φάρο, δεν μας κόρναραν», υποστήριξε η δημοσιογράφος και συνέχισε:

«Βγήκαμε στην Κύμης και σε ένα φανάρι σταματήσαμε, πετάχτηκαν πέντε αστυνομικοί από τα δύο περιπολικά. Μας περικυκλώνουν λες και ήμασταν ο Πάσσαρης και ο Εσκομπάρ των Βαλκανίων, εντελώς απρόκλητα, γιατί δεν κάναμε τίποτα απολύτως. Πήγαν στον οδηγό και του φώναζαν "βγες έξω'. Μείναμε άναυδοι. Τον έβγαλαν έξω. Ένιωσα σκουπίδι από αυτή τη συμπεριφορά. Κρατούσα το κινητό μου χωρίς να καταγράψω τίποτα. Απλά τους είπα "τι θέλετε, να σας καταγράψω, για να δείξω πώς συμπεριφέρεστε;"».

Για τις απειλές αλλά και τις βρισιές, για τις οποίες συνελήφθη, η δημοσιογράφος παραδέχτηκε ότι, πάνω στα νεύρα της, είπε λόγια που δεν έπρεπε να έχει πει.

«Το παραδέχτηκα αμέσως. Είχα την κακιά στιγμή μου, αλλά, για να φτάσω μέχρι εκεί, έγιναν κάποια πράγματα. Λόγω του επαγγέλματός μου, έχω υποστεί αρκετή αστυνομική βία. Έχασα την ψυχραιμία μου, γιατί αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας, μας συμπεριφέρθηκαν απαξιωτικά».

Η δημοσιογράφος Ράνια Καρατζαφέρη σχολίασε ακόμα πως βίωσε εξευτελισμό κατά την κράτησή της στο αυτόφωρο.