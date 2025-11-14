Δίωξη για βαρύτατα αδικήματα σε βάρος των 44 μελών του κυκλώματος που έκλεβε και εξαπατούσε πολίτες με…τζίρο εκατομμυρίων

0

Ανάμεσά τους ένας ανήλικος διώκεται για διακίνηση ναρκωτικών

Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι οι 44 συλληφθέντες ως μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά με τον εκτιμώμενο …τζίρο να ξεπερνά το αστρονομικό ποσό των 7.600.000 ευρώ.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, απάτη με υπολογιστή, κακουργηματική πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Επιπλέον, ένας ανήλικος διώκεται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, τους λογιστές ή τους δημόσιους υπαλλήλους και παγίδευσαν τους πολίτες που επικοινωνούσαν .

Πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή με τους κατηγορούμενους να ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου