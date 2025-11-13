Ανατροπή για τον θάνατο του τρίχρονου στην Αχαΐα: «Με γουρούνα πέσανε από τη μάντρα, δεν έπεσε λιπόθυμος»

0

«Πιστεύω ότι πολλοί το ξέρουνε, αλλά λίγοι θα μιλήσουνε»

Αλλάζουν τα δεδομένα για τον θάνατο του τρίχρονου Ανδρέα στην Αχαΐα με μια ανατρεπτική μαρτυρία. Κάτοικος της περιοχής υποστηρίζει ότι ο θείος του μικρού έκανε βόλτες με γουρούνα έχοντας το παιδί μπροστά, με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημα από τη μάντρα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, έκαναν βόλτες ώρες πριν το μοιραίο και στη συνέχεια φέρεται να εξαφανίστηκε το όχημα από συγγενείς, ώστε να μην ανακατευτεί η αστυνομία.

«Τη συγκεκριμένη μέρα πριν το δυστύχημα είδα τον θείο και το μικρό να κάνουν μια βόλτα με την τετρακίνητη μηχανή, γουρούνα που τη λέμε εμείς, με το θείο του και ξέρω ότι από εκεί έπεσαν κάτω. Από τη μάντρα πέσανε κάτω με τη γουρούνα και έτσι έγινε το συμβάν. Δεν χτύπησε σε καμία γωνία, ούτε πουθενά», είπε ο μάρτυρας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Στο χωριό κάνανε βόλτες, εκεί στο νεκροταφείο από πάνω. Ο θείος είχε το παιδάκι μπροστά. Πέσανε με τη γουρούνα από κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάρεσε το κεφάλι του και να πήρε το παιδί αγκαλιά και να έπεσε κάτω λιπόθυμος», είπε στην εκπομπή. «Πιστεύω ότι πολλοί το ξέρουνε, αλλά λίγοι θα μιλήσουνε και εγώ έκανα την αρχή», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Τι κατέθεσε ο 25χρονος θείος

Στην κατάθεσή του, ο 25χρονος θείος υποστήριξε ότι παρέλαβε το παιδί από τους παππούδες και ότι το είχε στην αγκαλιά του κατά τη διάρκεια μιας βόλτας που έκαναν για να το ηρεμήσει.

Ο 25χρονος είπε ότι πήγαινε στην άκρη του δρόμου αγκαλιά με το παιδάκι, το οποίο είχε υπό την εποπτεία του, με αποτέλεσμα να πέσει μαζί με το παιδί από τη μάντρα ύψος περίπου δύο μέτρων. Το παιδί χτύπησε στο κεφάλι και οι παππούδες το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Οι γιατροί το παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση και προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά.

Οι μοιραίες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις προκλήθηκαν στον 3χρονο όταν ο 25χρονος πρότεινε στο παιδί να πάνε μια βόλτα και κατεβαίνοντας κατηφορικό δρόμο, χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε ενώ στεκόταν σε μαντρότοιχο ύψους δύο – τριών μέτρων κι έπεσε, ενώ είχε το παιδί στην αγκαλιά του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οποία βρέθηκε το σημείο της τραγωδίας. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ολόκληρη η περιοχή θρηνεί, με τους γονείς του παιδιού να μαθαίνουν ότι χάθηκε το αγοράκι τους, επιστρέφοντας από αγροτικές εργασίες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων.