Πήγε σε υπνοθεραπεύτρια ο Πάνος Ρούτσι και του είπε ότι ο θάνατος του παιδιού του ήταν «στο πεπρωμένο του»

«Και εάν δεν έφευγε από το ατύχημα αυτό, θα έφευγε πάλι από τροχαίο»

Ντόρο έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απόσπασμα από τη βιντεοσκοπημένη εκπομπή της Άντζυς Λουπέσκου με τον Πάνο Ρούτσι. Η συγκεκριμένη γυναίκα δηλώνει στο προφίλ της ψυχολόγος, κλινική υπνοθεραπεύτρια, και συγγραφέας βιβλίων αυτοβελτίωση.

Στο απόσπασμα το οποίο έχει ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok, η υπνοθεραπεύτρια λέει στον Πάνο Ρούτσι για τον χαμό του παιδιού του ότι ήταν «στο πεπρωμένο του». Ο Ντένις σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Αναλυτικότερα, η υπνοθεραπεύτρια ακούγεται να λέει:

«Το παιδί αυτό είχε τρεις κινδύνους στη ζωή του. Ήταν πανέξυπνο παιδί, καλλιτεχνικό. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν αγαπητό σε όλους, συμβούλευε τα άλλα παιδιά, έδινε ακόμα και το ψωμί που έτρωγε στα άλλα παιδιά, αλλά είχε τρεις κινδύνους.

Δηλαδή σε ηλικία 2,5 χρονών το παιδί αυτό κινδύνεψε. Σε ηλικία 4 με 6 χρονών ήταν μία ηλικία που το παιδί αυτό κρύωνε συνεχώς, είχε διάφορα προβλήματα με το αναπνευστικό του με ιώσεις κλπ.

Στα 12 με 13 και μετά έχουμε τη χρονολογία αυτή πριν φτάσει στο θάνατο το παιδί αυτό πέρασε διάφορες φάσεις που η ζωή του είχε επικινδυνότητα και στο παιδί αυτό του άρεσε η ταχύτητα.

Και εάν δεν έφευγε από το ατύχημα αυτό, θα έφευγε πάλι από τροχαίο. Ήταν πεπρωμένο στο παιδί αυτό. Στα 16 του στο παιδί αυτό φαίνεται πλέον ότι η γραμμή του πεπρωμένου του θα φτάσει σύντομα στο τέλος του μετά από 3-4 χρόνια.

Δηλαδή είναι όλα τα πράγματα στη ζωή μας, σας βάζω τώρα σε κομμάτια τώρα διαισθητικά που εσείς είστε ένας πονεμένος πατέρας που χάσατε το παιδί σας, αλλά εγώ επειδή σας βλέπω απέναντι μου, πρέπει να σας μιλήσω και να σας βοηθήσω.

Ο σκοπός της εκπομπής μας να έρθετε να πείτε τον πόνο σας και να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι πώς εγώ βοηθάω εσάς».

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την εκπομπή