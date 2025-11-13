Στο Hill Athens σάς περιμένει σε μια βραδιά που θα θυμάστε για καιρό, με γεύσεις, μελωδίες και θέα την Ακρόπολη

0

Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου έρχεται το «sea food flavors», υπό τους ήχους του σαξοφώνου της Διονυσίας Γεωργιάδου

Στην καρδιά του τουριστικού περιπάτου στο Θησείο και στη σκιά τεσσάρων ιστορικών λόφων της Αθήνας, βρίσκεται το εστιατόριο Hill Athens που φιλοδοξεί να προσφέρει στους επισκέπτες του μια αυθεντική και νόστιμη εκδοχή της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας.

Πρόκειται για ένα νέο εστιατόριο που ήδη έχει κατακτήσει το κοινό, αλλάζοντας τον γαστρονομικό χάρτη της περιοχής, αλλά και εκείνον της διασκέδασης, αφού στο Hill Athens εκτός από τα αυθεντικά πιάτα που είναι βασισμένα σε υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, οι οποίες προέρχονται από μικρούς Έλληνες παραγωγούς – θα απολαύσετε εξαιρετικής ποιότητας κρασιά από την πλήρως ενημερωμένη κάβα, αλλά και νόστιμα μεσογειακά cocktails και όλα αυτά, έχοντας μοναδική θέα προς την Ακρόπολη, τον Λυκαβηττό, την Αρχαία Αγορά, και το ναό του Ηφαίστου.

Εξάλλου, στο Hill Athens το φαγητό, το κρασί και το ποτό αποτελούν μέρη της ίδιας φιλοσοφίας που έχει στη βάση της την Ελλάδα, δημιουργώντας ένα φιλικό bistrot για όλες τις ώρες της ημέρας. Εδώ, ξεκινάτε από τον πρωινό καφέ σας, ενώ το ελληνικό brunch περιλαμβάνει παραδοσιακές λιχουδιές, όπως πεινιρλί, καγιανάς, αυγόφετες κ.α. Το μεσημέρι, η κάρτα εμπλουτίζεται με πιάτα όπως ριζότο με κρέμα κίτρινης πιπεριάς, κοτόπουλο με κουσκουσάκι και άγρια μανιτάρια, κ.α., ενώ το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε το δείπνο σας από το πλήρες μενού του εστιατορίου.

Μάλιστα, συχνά τους επισκέπτες του Hill Athens περιμένουν διάφορες εκπλήξεις και happenings, για αξέχαστες γαστρονομικές εμπειρίες. Έτσι, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 20:00 σας περιμένει το «sea food flavors», όπου θα παρουσιαστούν γεύσεις από τη θάλασσα, υπό την επιμέλεια των σεφ του εστιατορίου, Δημήτρη Δημητριάδη και Κωνσταντίνο Μπρίνια. Τη βραδιά συνοδεύει η εξαιρετική Διονυσία Γεωργιάδου με το σαξόφωνο της.

«sea food flavors»

Τιμή ανά άτομο: 65 ευρώ

Κρατήσεις: 2103469077

Hill Athens

Απόστολου Παύλου 27 Θησείο

Τηλ.: 210 346 9077