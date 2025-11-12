Τραγωδία στα Τέμπη: Στην τελική ευθεία η ανάκριση για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

0

Θέμα χρόνου οι απολογίες των εμπλεκομένων προσώπων

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ανάκριση της αρεοπαγίτη ανακρίτριας που χειρίζεται την έρευνα με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην υφυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο και επτά ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της αλλοίωσης του τόπου δυστυχήματος στα Τέμπη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο χρόνος μέτρα αντίστροφα για να κληθεί σε απολογία από ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, που έχει παραπεμφθεί με απόφαση της Βουλής για παράβαση καθήκοντος, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος την ώρα που οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα.

Ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων φέρεται να έκλεισε όπως και οι υπόλοιπες ανακριτικές εκκρεμότητες και πλέον το επόμενο βήμα της αρμόδιας ανακρίτριας είναι να καλέσει σε εξηγήσεις τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Μάλιστα, τα μη πολιτικά πρόσωπα, που έχουν παραπεμφθεί μαζί με τον πρώην υφυπουργό για την παράνομη αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας είχαν ήδη απολογηθεί στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη πριν η δικογραφία γι' αυτούς ακολουθήσει αυτή με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Ο κ. Τριαντόπουλος πιθανότατα θα περάσει την πόρτα του ανακριτικού γραφείου εντός του Νοεμβρίου ενώ τόσο ο ίδιος όσοι και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αναμένεται να πάρουν πολυήμερη προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχουν ανώτατοι δικαστικοί από τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας θα καθορίσει την εξέλιξη της υπόθεσης καθώς θα κριθεί αν θα συγκροτηθεί ή όχι Ειδικό Δικαστήριο.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου