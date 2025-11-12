Σοβαρός τραυματισμός μιας οδηγού μοτοσικλέτας σε τροχαίο στα Χανιά – Η γυναίκα εκτινάχθηκε στον αέρα

0

Το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα και κατάγματα

Σοβαρά τραυματίστηκε γυναίκα οδηγός δίκυκλου κατά τη διάρκεια τροχαίου ατυχήματος στη Λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά.

Η σύγκρουση που σημειώθηκε το μεσημέρι, ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η οδηγός να εκτινάχθηκε στον αέρα, χτύπησε στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου και τραυματίστηκε σοβαρά.

Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο του τροχαίου και μετέφερε την οδηγό στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Χανίων.

'Άνδρες της τροχαίας έφτασαν επίσης στο σημείο και συγκεκριμένα στους σηματοδότες Αγίας Μαρίνας και Μουρνιών, όπου και ρύθμισαν την κυκλοφορία, η οποία είχε σταματήσει δεδομένης της κατάστασης, αλλά και των συντριμμιών του δικύκλου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από τον αναπληρωτή Διοικητή του νοσοκομείου ιατρό Μανώλη Καλιωνάκη, η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα και κατάγματα, αυτήν την ώρα χειρουργείται από ομάδα ορθοπεδικών και θα οδηγηθεί στη ΜΕΘ. Όπως τόνισε ο κ. Καλιωνάκης, "...την έσωσε το κράνος, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης της και αυτό τα λέει όλα".