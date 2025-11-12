Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο του 3χρονου στην Αχαΐα – Το παιδί έπεσε από τη μάντρα αγκαλιά με τον 25χρονο θείο του

0

Σοβαρό ατύχημα υπέστη ένα μικρό παιδί στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του. Το 3χρονο αγοράκι έπεσε από μάντρα ύψους δύο μέτρων μαζί με συγγενικό του πρόσωπο με το οποίο έπαιζε.

Το παιδί υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στο Καραμανδάνειο, όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί έδωσαν «μάχη» για να το κρατήσουν στη ζωή.

Οι γιατροί έκαναν στο παιδί επί 40 λεπτά ΚΑΡΠΑ, ωστόσο το παιδί υπέστη ανακοπή και μετά τις 20:00 την Τρίτη 11/11 κατέληξε.

Ο 25χρονος, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται, συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τα αίτια του τραγικού συμβάντος διερευνώνται από την αστυνομία, ενώ σύμφωνα με όσα μεταδίδει το thebest.gr ο ανήλικος και ο 25χρονος έπεσαν από τη μάντρα αγκαλιά.

Αμέσως στο σημείο σήμανε συναγερμός και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, με τον 3χρονο να βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Η καρδιά του άτυχου αγοριού όμως το πρόδωσε και έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες μετά -και αφού είχε διασωληνωθεί- από ανακοπή.

Ο 25χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Αχαΐας «Ο Άγιος Ανδρέας» και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η μητέρα και ο πατέρας του 3χρονου έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο Καραμανδάνειο, ελπίζοντας σε ένα θαύμα.

Όταν οι γιατροί τούς είπαν πως το σπλάχνο τους δεν τα κατάφερε, λύγισαν και ούρλιαζαν από τον πόνο, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία που τους χτύπησε.

Η άλλη εκδοχή που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Ένα ακόμη σενάριο που φαίνεται πως εξετάζεται από την ΕΛ.ΑΣ. ήταν το παιδί να ήταν πάνω σε ένα μηχανάκι, το οποίο προσέκρουσε στον μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα ο μικρός να εκσφενδονιστεί.

«Με ενημέρωσαν οι συνάδελφοί μου ότι πέντε η ώρα το απόγευμα χθες, από το κέντρο υγείας Αχαΐας διεκομίσθη ένα τρίχρονο αγόρι στο παιδιατρικό νοσοκομείο Καραμανδάνειο, το οποίο ήταν άσχημα χτυπημένο. Διασωληνώθηκε και έκαναν για δύο ώρες μεγάλη προσπάθεια για να το κρατήσουν στη ζωή. Δεν τα κατάφεραν δυστυχώς.

Με όσα καταγράφονται στο βιβλίο συμβάντων του νοσοκομείου, είναι δύο οι εκδοχές για το πώς προκλήθηκε ο τραυματισμός:

Η πρώτη εκδοχή που ανέφεραν οι δικοί του είναι ότι έπεσε από μία μάντρα και η δεύτερη που ανέφεραν πάλι οι γονείς ήταν ότι ήταν πάνω σε ένα μηχανάκι, χτύπησε σε μια μάντρα το μηχανάκι -δεν ξέρω ποιος οδηγούσε- και εκσφενδονίστηκε και το παιδί τραυματίστηκε σε μία μάντρα. Η αστυνομία θα διερευνήσει για να δει τι ακριβώς προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του αγοριού», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης, σημείωσε πως η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε εξέλιξη, αναφερόμενος και στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, διότι «τελείται κάποιο αδίκημα όταν δεν έχει δείξει την προσήκουσα προσοχή ο επιμελητής του ανήλικου, στην προκειμένη περίπτωση ο συγγενής του μικρού. Είναι και αυτός τραυματισμένος, ελαφρά βέβαια. Το επόμενο διάστημα θα διερευνηθούν όλες οι συνθήκες και θα σχηματιστεί η δικογραφία».