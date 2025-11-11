«Συναγερμός» στην Κεφαλονιά, λόγω κρούσματος ευλογιάς σε αιγοπρόβατα

0

Η Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας θα ισχύσει για έξι μήνες

Σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, λόγω του εντοπισμού κρούσματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ώστε να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις για την καταπολέμησή της.

Σημειώνεται ότι η κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για την Περιφερειακή Ενότητα θα ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, δηλαδή έως και 11 Μαΐου 2026.

«Η προστασία της κτηνοτροφίας και του ζωικού μας κεφαλαίου είναι αδιαπραγμάτευτη. Σε στενό συντονισμό με την Πολιτική Προστασία και όλες τις αρμόδιες αρχές, προχωρήσαμε στην κήρυξη της Κεφαλονιάς σε Ειδική Κινητοποίηση, ώστε να διακόψουμε έγκαιρα τις αλυσίδες μετάδοσης" τόνισε σε δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας αγροτικής ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης και πρόσθεσε "Οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί αλλά δίκαιοι: στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους που τηρούν τα μέτρα και δείχνουμε μηδενική ανοχή σε κάθε παράβαση που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρες τοπικές οικονομίες. Καλώ όλους να επιμείνουμε στην πειθαρχημένη εφαρμογή της βιοασφάλειας - άμεση δήλωση ύποπτων περιστατικών, αυστηρές απολυμάνσεις, περιορισμός μετακινήσεων ζώων - ώστε μαζί να προστατεύσουμε την παραγωγή και το εισόδημα των ανθρώπων της υπαίθρου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, την προηγούμενη εβδομάδα μετά από ελέγχους για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σε σημεία απολύμανσης ανά τη χώρα, διαπιστώθηκαν ακόμη τρείς παραβάσεις των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και συνελήφθησαν τρία άτομα για μετακινήσεις αιγοπροβάτων εκτός των επιτρεπόμενων ορίων εκ των οποίων τα δύο στην Καρδίτσα και ένα στην Ημαθία.

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών από τις 20 Αυγούστου 2024 έως σήμερα, έχουν θανατωθεί συνολικά 408.595 ζώα.