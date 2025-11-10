Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τη σύλληψη 13χρονου στου Γκύζη

0

Στα δημοσιεύματα γίνεται λόγος για υπέρμετρη χρήση βίας

Ανακοίνωση εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) για τα όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα σχετικά με τη σύλληψη ενός 13χρονου μαθητή στου Γκύζη στις 5 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, στα δημοσιεύματα γίνεται λόγος για υπέρμετρη χρήση βίας κατά τη σύλληψη του 13χρονου, καθώς και για αστυνομική αυθαιρεσία.

Στην ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ τονίζει ότι ο 13χρονος συνελήφθη για φθορές, που φέρεται να προκάλεσε σε πόρτα σχολείου, ενώ σημειώνει ότι ενημερώθηκε άμεσα η μητέρα του. Τέλος, από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι ο 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ:

«Σχετικά με δημοσιεύματα τα οποία αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν τη σύλληψη 13χρονου στην περιοχή του Γκύζη το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025, ανακοινώνονται τα εξής:

Βραδινές ώρες της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025 περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ έλαβαν σήμα από το κέντρο, αναφορικά με άτομα τα οποία προκαλούσαν φθορές σε πλαϊνή πόρτα του 46ου Γυμνασίου Αθηνών.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, όπου κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν 13χρονο ως μέλος της ομάδας που προκάλεσε τις φθορές και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι είχαν προκληθεί εκτεταμένες φθορές στη συγκεκριμένη πόρτα.

Σε παρακείμενο σημείο περισυλλέχθηκε και κατασχέθηκε λοστός, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές περιοίκων χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Άμεσα ενημερώθηκε η μητέρα του, η οποία μετέβη μετά από λίγο στην έδρα της εν λόγω Υπηρεσίας.

Ο 13χρονος πρωινές ώρες της 6-11-2025 αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και στη συνέχεια παρελήφθη από τη μητέρα του.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.»