Σοκ στο Βόλο: Συνελήφθη 60χρονος λιμενικός για ασέλγεια σε ανήλικα παιδιά έναντι αμοιβής

Ο άνδρας έχει κατά το παρελθόν προβεί ξανά σε τέτοιες πράξεις

Ένας 60χρονος, στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, στο Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικα έναντι αμοιβής. Η σύλληψή του έγινε με την αυτόφωρη διαδικασία, καθώς προσέγγισε ανήλικο παιδί προκειμένου να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες διαθέσεις του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των «Αδιάφθορων» ο λιμενικός έχει κατά το παρελθόν προβεί ξανά σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικα.

Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ έγινε και έφοδος στο σπίτι του.