Ξέσπασε φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα

Έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική της Πάτρας για φωτιά σε διώροφη κατοικία στο κέντρο της πόλης το βράδυ της Παρασκευής.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άνδρες της ΔΙΑΣ, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το σπίτι μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι καλά στην υγεία της, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στον πρώτο όροφο του οικήματος, που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος.

Το σημείο αποκλείστηκε από την αστυνομία για να διευκολυνθεί το έργο της πυροσβεστικής.