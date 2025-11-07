Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο τριήμερο

0

Πού προβλέπονται ισχυρά φαινόμενα

Χαλάει ξανά το επόμενο τριήμερο ο καιρός με τα φαινόμενα να είναι έντονα κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν διαδοχικά περιοχές του Ιονίου, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της βορειοδυτικής Πελοποννήσου, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Συνιστάται προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με ευάλωτα εδάφη και σε οδικό δίκτυο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά,

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο,

γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.