Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με Ι.Χ. στο Διδυμότειχο – Ένας νεκρός

Ασθενοφόρο μετέφερε διαδοχικά τους δύο οδηγούς στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον κόμβο Θυρέας του οδικού άξονα Αρδανίου – Ορμενίου, όταν συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά ένα φορτηγό με κατεύθυνση προς Διδυμότειχο, το οποίο μετέφερε οικοδομικά υλικά, με νέο Ι.Χ. αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Ορεστιάδα.

Από τη σύγκρουση ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ενώ απεγκλωβίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος έχει τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε διαδοχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.