Εξαρθρώθηκαν 2 συμμορίες που διακινούσαν ναρκωτικά στην Αττική

0

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων

Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, προχώρησαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη παράνομη δράση αστυνομικού, ενώ από την περαιτέρω αξιοποίηση προανακριτικών δεδομένων καταδείχτηκε η ύπαρξη 2 διακριτών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Για την αποδόμησή τους, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, όπου συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, από τα οποία 10 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της πρώτης, ο αστυνομικός και δύο συντονιστές της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, σύσταση συμμορίας, παράβαση καθήκοντος και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ σε αυτή περιλαμβάνονται επιπλέον 51 άτομα, μεταξύ των οποίων και έτερος αστυνομικός, που κατηγορούνται για προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Πιο αναλυτικά, από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι η πρώτη εγκληματική οργάνωση, απαρτιζόταν από 6 άτομα, τα οποία τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025, έχοντας ως κοινό σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους και λειτουργώντας με σαφή ιεραρχία, διακριτούς ρόλους (αρχηγός, υπαρχηγός, προμηθευτές, διακινητής) και διαρκή δράση, διακινούσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών [κυρίως κοκαΐνης σε σκόνη ή σε βραχώδη μορφή (κρακ), κατεργασμένης -σε μορφή «σοκολάτας»- καθώς και ακατέργαστης κάνναβης], στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, είχαν αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο «πελατών» αποτελούμενο τουλάχιστον από 44 πρόσωπα, προβαίνοντας σε πάνω από 840 εξακριβωμένες πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αποκομίζοντας συνολικά παράνομο περιουσιακό όφελος που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Μάλιστα, είχαν αναπτύξει μεθόδους αντιπαρακολούθησης, ενώ απέκρυβαν τις ναρκωτικές ουσίες σε προκαθορισμένες «κρυψώνες», όπως κάτω από σέλες δικύκλων πελατών, σε μπαγκαζιέρες ή ρεζερβουάρ οχημάτων, σε χώρους υγιεινής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και σε γραμματοκιβώτια οικιών και κάδους απορριμμάτων, εξασφαλίζοντας την ασφαλή παραλαβή των ουσιών από τον εκάστοτε αγοραστή.

Παράλληλα, η εγκληματική οργάνωση «εξυπηρετούσε» και «πελάτες», εκτός Αττικής, κάνοντας χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορών, αποστέλλοντας τα ναρκωτικά με δέματα.

Τα μέλη της οργάνωσης διέθεταν κοκαΐνη στους τελικούς χρήστες έναντι 80 έως 100 ευρώ ανά γραμμάριο, ενώ η τιμή πώλησης της κοκαΐνης σε πετρώδη μορφή («κρακ»), την οποία παρασκεύαζαν οι ίδιοι, ανερχόταν σε 70 ευρώ ανά γραμμάριο. Ωστόσο, οι τιμές διαφοροποιούνταν κατά περίπτωση, ανάλογα με τον πελάτη, τον προμηθευτή, την ποιότητα και την ποσότητα των ουσιών.

Περαιτέρω, προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών, για τη συνεννόησή τους σχετικά με τις αγοραπωλησίες, τα μέλη χρησιμοποιούσαν πλήθος κωδικών εκφράσεων και αναγραμματισμών, ώστε να μην είναι ευχερής η κατανόηση του περιεχομένου των επικοινωνιών τους. Ενδεικτικά:

• «κουτσό», «σομί» (μισή δόση),

• «σκωτσέζικα», «κλειδιά», «καφές», «σαπούνι» (ναρκωτικές ουσίες),

• «πέντε μηδέν» (χρηματικό ποσό),

• «σαλάτα», «φου», «γκρέκο» (ακατέργαστη κάνναβη),

• «λάκτα» (κατεργασμένη κάνναβη), «παίξιμο», «φρεσκάρισμα» (προμήθεια ουσιών),

• «καλαμάκι μπόλιβαρ», «παϊδάκι», «σούπα», «πλακάκι», «τιμολόγιο», «γλυκό», «κανταΐφι», «γαλακτομπούρεκο» (κοκαΐνη),

• «βραστό», «πορσελάνη», «μαγειρίτσα», «κοτρόνι», «ψημένο», «φρεσκοψημένο» (κοκαΐνη σε μορφή "crack"),

• «γράμμα», «τετραγωνικά» (γραμμάριο),

• «πάτημα», «πυροβολισμός» (χρήση ναρκωτικής ουσίας), και

• «ζάνι» (δισκίο φαρμακευτικού σκευάσματος "Xanax").

Ο συλληφθείς αστυνομικός, φέρεται να παρείχε υποστήριξη στο αρχηγικό μέλος, διευρύνοντας το δίκτυο πελατών, ενώ παράλληλα προμηθευόταν συστηματικά ποσότητες κοκαΐνης από τον ίδιο, μέρος των οποίων, στη συνέχεια διακινούσε τουλάχιστον περιστασιακά σε τρίτα πρόσωπα, έναντι ανταλλάγματος. Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε στον εν λόγω αστυνομικό, εντοπίστηκε ασυνήθιστη οικονομική δραστηριότητα και επαναλαμβανόμενες συναλλαγές και πιστώσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που δεν συνάδουν με τις μισθολογικές του απολαβές.

Ως προς τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι την αποτελούσαν 4 άτομα, τα οποία δρούσαν ως συμμορία με σκοπό τη διακίνηση κυρίως ακατέργαστης κάνναβης. Ως ορμητήριο χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο αποθήκευαν ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια προέβαιναν στην πώλησή τους, με κύριο σημείο δραστηριοποίησης σιδηροδρομικό σταθμό της Αττικής.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 412 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 1.513 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• 7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης «σοκολάτα»,

• 33.355 ευρώ,

• Ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και λοιπά σύνεργα χρήσης ναρκωτικών ουσιών (τρίφτες, μπόνκ κλπ),

• συσκευές κινητής τηλεφωνίας και ιδιόχειρες σημειώσεις,

• αυτοκίνητο και 6 μοτοσικλέτες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.