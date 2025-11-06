Διορία 10 ημερών στον Πάνο Ρούτσι για να καθορίσει τις επιθυμητές εξετάσεις στη σορό του γιου του

Διορία 10 ημερών στον Πάνο Ρούτσι για να καθορίσει τις επιθυμητές εξετάσεις στη σορό του γιου του

Η σχετική παραγγελία θυροκολλήθηκε στο γραφείο της δικηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου

Επίσημη πρόσκληση στον Πάνο Ρούτσι απέστειλε η Εισαγγελία Λάρισας και του έδωσε περιθώριο δέκα ημερών προκειμένου να δηλώσει αν επιθυμεί να πραγματοποιηθούν επιπλέον εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Η σχετική παραγγελία επιδόθηκε σήμερα, μέσω θυροκόλλησης, στο γραφείο της δικηγόρου Ζωής Κωνσταντοπούλου, που ενεργεί ως αντίκλητος του κ. Ρούτσι.

Εφόσον ο πατέρας του αδικοχαμένου νέου δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας, η Εισαγγελία θα θεωρήσει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα ή αίτημα για περαιτέρω εξετάσεις στη σορό.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η διαδικασία θα προχωρήσει αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις αποφάσεις του αρμόδιου ιατροδικαστή, κάτι που περιλαμβάνει και την εκταφή, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία.