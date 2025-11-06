Ηλικιωμένη προσπάθησε να βάλει φωτιά σε σπίτι και αυτοκίνητο του γείτονα της στην Πολίχνη

0

Η πράξη της έγινε αντιληπτή από τον 65χρονο

Ηλικιωμένη κατηγορείται ότι περιέλουσε με βενζίνη την εξώπορτα του 65χρονου γείτονα της και το αυτοκίνητο της κόρης του, επιχειρώντας να βάλει φωτιά με αναμμένο βαμβάκι.

Η πράξη της, όμως, έγινε αντιληπτή από τον 65χρονο, που απομάκρυνε εγκαίρως το βαμβάκι χωρίς να προκληθούν φθορές. Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ενώ δεν φαίνεται να είχε προηγηθεί κάποια αφορμή ή επεισόδιο.

Όπως ανακοινώθηκε, μετά την προανάκριση που ακολούθησε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον της 73χρονης, με καταγωγή από τη Γεωργία.

Η δικογραφία υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.