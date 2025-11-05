Αναβάλλεται ο διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές

0

Νέα ημερομηνία η 30ή Δεκεμβρίου

Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση των άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών τετραετούς διάρκειας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στη διαύγεια της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής ορίστηκε για την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου, στις 10:00 π.μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία ακυρώθηκε έπειτα από προσφυγή ναυτιλιακής εταιρείας κατά συγκεκριμένων όρων του διαγωνισμού, οδηγώντας σε αναγκαστική αναβολή.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την τετραετία ανέρχεται στα 668 εκατ. ευρώ, από 148 εκατ. ευρώ ετησίως προηγουμένως στα 167 εκατ. ευρώ ετησίως, με στόχο να καλυφθούν οι πραγματικές λειτουργικές ανάγκες του δικτύου άγονων γραμμών. Το τελικό κόστος ανά σύμβαση θα διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των πλοίων που θα επιλεγούν, καθώς τα νεότευκτα και τεχνολογικά πιο σύγχρονα σκάφη συνεπάγονται υψηλότερο μίσθωμα.