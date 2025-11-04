Μετωπική σύγκρουση οχημάτων στη Λάρισα – Τέσσερις τραυματίες

0

Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα

Μετωπική σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθήνας, στο ύψος της Βιοκαρπέτ το βράδυ της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου onlarissa.gr, δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και δύο σε πιο ελαφριά.