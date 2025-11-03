Υποκλοπές: «Καταπατούν κάθε έννοια προσωπικών δικαιωμάτων», κατέθεσε ο Χρήστος Σπίρτζης

0

«Μπορούν να ενεργοποιήσουν οθόνη κινητού να σε δουν σε προσωπικές στιγμές σε συνομιλίες με τα παιδιά και τη γυναίκα σου»

Στο «κάδρο» της υπόθεσης των υποκλοπών έβαλε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

με την κατάθεση του ,ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ο Χρήστος Σπίρτζης ο οποίος βρίσκεται μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν την κατηγορία.

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη θέση ότι στόχος των υποκλοπών ήταν ο έλεγχος της πολιτικής, οικονομικής, δημοσιογραφικής ζωής της χώρας.

«Εγώ τους κατηγορούμενους δεν τους ξέρω. Φαντάζομαι δεν ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ας παρακολουθήσουμε δυο πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ» είπε και πρόσθεσε «Το κοινό που έχω με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον κύριο Κουκάκη που είναι δημοσιογράφος, τον αρχηγό του Στρατού και επιχειρηματίες, είναι ένα και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και όσους εξουσιοδότησε να κάνουν αυτή τη δουλειά».

Ο κ. Σπίρτζης μίλησε για την έκταση και τη σοβαρότητα του θέματος λέγοντας: «Εδώ δεν μιλάμε για υποκλοπή κάποιων μηνυμάτων, αλλά μπορούν να ενεργοποιήσουν οθόνη κινητού να σε δουν σε προσωπικές στιγμές σε συνομιλίες με τα παιδιά και τη γυναίκα σου, καταπατούν κάθε έννοια προσωπικών δικαιωμάτων σε μια δημοκρατική κοινωνία. Σημασία δεν έχει μόνο ποιος έδωσε εντολή που είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και που χρησιμοποιήθηκαν αυτά που υπεκλάπησαν». Μάλιστα , έδωσε και παραδείγματα μιλώντας για τις πληροφορίες που ο ίδιος είχε στη διάθεση του.

«Εγώ στο email μου είχα το σύνολο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς το 2016 γιατί ως υπουργός μου κοινοποιούνταν όλα τα μηνύματα. Υπάρχουν και κρατικά μυστικά και απόρρητα ζητήματα και θα μπορούσαν να διαταράσσουν τη σχέση της χώρα μας με κράτη και διεθνείς οργανισμούς» είπε.

Σχολιάζοντας το γεγονός πως πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη παρότι ενημερώθηκαν ότι πιθανότατα υπήρξαν «στόχος» ανέφερε πως «είναι ντροπή που δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια».

«Είναι απορίας άξιο που δεν έχουν εμφανιστεί ενώ έχουν ενημερωθεί. Νομίζω φοβούνται ή το υλικό της παρακολούθησης ή να μην διαταράξουν τη σχέση τους με την ηγετική ομάδα της κυβέρνησης και τον πρωθυπουργό. Ας πούμε ο κύρος Χατζηδάκης είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμού. Αν εγώ ήμουν στη θέση του, δεν θα ήμουν στην ΝΔ ή τουλάχιστον θα είχα κάνει ό,τι κι εγώ κι οι υπόλοιποι, θα δήλωνα στήριξη της κατηγορίας» ανέφερε χαρακτηριστικά και μίλησε για τα τρία «μολυσμένα» μηνύματα που έλαβε .

«Ήταν καθρέφτης, όποιος το πατούσε ήταν σαν να μπαίνει στην ιστοσελίδα, δεν άλλαζε κάτι. Μετά την αποκάλυψη για τον Κουκάκη και τον Ανδρουλάκη, αναρωτιόμασταν όλοι γιατί μόνο σε αυτούς και όχι σε άλλους. Ανατρέξαμε στο κινητά μας να δούμε αν υπήρχαν αντίστοιχα μηνύματα που είχαν δημοσιεύσει διάφορες ιστοσελίδες. Εντόπισα τα μηνύματα, τα έστειλα στο citizen lab» κατέθεσε ενώ όταν κλήθηκε να εξηγήσει την αιτία της παρακολούθησης του είπε : «Ήθελε να δομήσει το δραματικό καθεστώς για τη χώρα που βιώνουμε. Θα έλεγχε την πολιτική, δημοσιογραφική ζωή, το στρατό και την οικονομική ζωή, την αστυνομία γιατί παρακολουθούσε στελέχη της. Νομίζω αυτά δείχνουν όχι μόνο καταστρατήγηση του Συντάγματος αλλά κάτι χειρότερο που χτίστηκε στις ημέρες του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Πρόεδρος: Το κόστος ξέρετε πόσο ανέρχεται;

Μάρτυρας: Όχι. Νομίζω ότι 7 εκατομμύρια. Το καθεστώς Μητσοτάκη χρησιμοποιούσε τη νομοθετική εξουσία και τη διακυβέρνηση της χώρας για να συγκαλύψει όλη αυτή την παράνομη δραστηριότητα και να αλλάξει το σύνολο της πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας.

Πρόεδρος: Πώς δικαιολογείτε ότι αναφέρεται το τίμημα σε μερικές χιλιάδες;

Μάρτυρας: Υπάρχουν πολλών ειδών και τρόποι πληρωμών. Μπορεί και πληρωμές σε εταιρίες και σε άλλες χώρες, υπάρχει ένα πλέγμα εταιριών. Υπάρχει ωστόσο και κι σύμβαση της Krikel ύψους 7 εκατομμύριων. Προφανώς δεν υπάρχει σύμβαση (σ.σ. για το predator), υπάρχει μια επέκταση της σύμβασης της Krikel. Αυτό που γνωρίζω ως τομεάρχης είναι ότι επεκτάθηκε η σύμβαση συντήρησης και επεκτάθηκε στον Έβρο και στα νησιά για λειτουργία και συντήρηση.

Πρόεδρος: Έχετε εικόνα ότι δεν συνέβη;

Μάρτυρας: Ότι δεν λειτουργούσε ούτε στην Αττική. Πώς επεκτείνει τη σύμβαση όταν δεν λειτουργεί; Και επειδή συμπίπτουν τα ποσά που αναφέρει η Αρχή με τη σύμβαση της Krikel…

Πρόεδρος: Οι πληρωμές από πού θα γινόντουσαν;

Μάρτυρας: Από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη , αν θυμάμαι καλά.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου