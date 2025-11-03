Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που «χτυπούσε» σπίτια ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα

0

Εξιχνιάστηκαν μια ληστεία και 27 κλοπές σε οικίες από την Πάτρα μέχρι την Καρδίτσα

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε ληστεία και κλοπές.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 1/11, σε περιοχή της Βοιωτίας και στα Μέγαρα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγάρων και της ΟΠΚΕ Δυτικής Αττικής, τέσσερις ημεδαποί (τρεις άνδρες – μια γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία – κατά περίπτωση – για εγκληματική οργάνωση, ληστρική κλοπή, διακεκριμένες κλοπές και πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Οκτώβριο του 2025, διέπραξαν συνολικά -1- ληστεία και -27- κλοπές, σε οικίες κυρίως ηλικιωμένων, με την μέθοδο της απασχόλησης, στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, στην Κόρινθο, στην Θήβα, στη Χαλκίδα, στη Λαμία, στο Άργος και στην Καρδίτσα, κατά τις οποίες αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 64.000 ευρώ.

Αναφορικά με την υπόθεση της ληστείας, στις 13-10-2025 οι δυο από τους κατηγορούμενους, φορώντας μάσκες, μετέβησαν σε οικία ηλικιωμένης σε περιοχή της Λαμίας και ασκώντας σωματική βία στην παθούσα, αφαίρεσαν από το εσωτερικό της οικίας, το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ.

Ως προς την μεθοδολογία, επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι συγκρότησαν δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, ενώ χρησιμοποιούσαν επιχειρησιακά οχήματα, τα οποία ενάλλασσαν, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές.

Σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν στους συλληφθέντες, καθώς και σε έρευνες σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -1.370- ευρώ, -3- αυτοκίνητα και -6- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.