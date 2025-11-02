Μακελειό στα Βορίζια: Δυο προσαγωγές από την αστυνομία

0

Σε εξέλιξη οι έρευνες - Παιδοψυχολόγοι κατεβαίνουν στο νησί για να στηρίξουν τα παιδιά της περιοχής

Στην προσαγωγή δυο ατόμων, στο πλαίσιο των ερευνών για το μακελειό στα Βορίζια, προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις. Πρόκειται για δυο άτομα , ένας από κάθε οικογένεια που έχει εμπλακεί στην υπόθεση. Ο ένας από τους δυο προσαχθέντες , μάλιστα, κατά την ερευνα που έγινε, βρέθηκε με αδήλωτη καραμπίνα.

Όπως έγινε γνωστό, το χωριό Βορίζια στην Κρήτη έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες, σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι από την Αστυνομια αναζητούνται τουλάχιστον τρία στόμα και από τις δυο οικογένειες, ως ύποπτοι για εμπλοκή στο μακελειό.

Την ίδια ώρα στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δυο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομια, ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Πάντως μέχρι στιγμής, στις έρευνες που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δεν έχουν βρεθεί όπλα. Σε ό,τι αφορά τον 39 χρόνο νεκρό, βρίσκεται σε εξέλιξη ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η κηδεία του φαίνεται ότι απασχολεί ήδη τις αστυνομικές αρχές, καθώς ήδη έχουν ληφθεί ισχυρά μέτρα.

Ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στην Κρήτη

Με εντολή της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα μεταβεί στην Κρήτη προκειμένου να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και ιδιαίτερα τους μαθητές της περιοχής, μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, όπως έγινε γνωστό από πλευράς υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με σχετική, άτυπη ενημέρωση, μόλις ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση και αποκατασταθεί η τάξη, η ομάδα θα επισκεφτεί τα σχολεία των Βοριζίων (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) καθώς και τα σχολεία του Ζαρού (Δημοτικό και Γυμνάσιο), τα οποία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια ενημέρωση , η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, από την πρώτη στιγμή βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Φαιστού και τα στελέχη της εκπαίδευσης της περιοχής, ώστε να συντονιστεί άμεσα η αποστολή της επιστημονικής ομάδας υποστήριξης.

Οπως επισημαίνεται, η αποστολή αυτή έχει ως στόχο τη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, με έμφαση στην παροχή ψυχολογικής πρώτης βοήθειας (Psychological First Aid), την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.