Στο νοσοκομείο 17χρονη μετά τη χρήση κοκαΐνης

0

Ένιωσε ταχυκαρδία και φοβήθηκε

Τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο έλαβε μία 17χρονη στη Δυτική Ελλάδα που έκανε χρήση κοκαΐνης.

Συγκεκριμένα, η 17χρονη ήταν μόνη της στο σπίτι όταν έκανε χρήση κοκαΐνης. Κάποια στιγμή ένιωσε ταχυκαρδία, φοβήθηκε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και δεν κινδύνεψε η υγεία της, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ενημερώθηκε η Ασφάλεια που συνέλαβε την ανάγκη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και τον πατέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.