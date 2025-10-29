Αιματηρό περιστατικό οπαδικής βίας στην Πάτρα: Ένας 17χρονος τραυματίστηκε στο λαιμό από μαχαίρι

0

Συνελήφθη ο δράστης

Αιματηρό περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα, με πρωταγωνιστές δύο ανήλικους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 17χρονος τραυματίστηκε στον λαιμό από μαχαίρι, ύστερα από καβγά με συνομήλικό του για οπαδικούς λόγους.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 23:30 το βράδυ, στην οδό Ζαφειράκη στα Ζαρουχλέικα. Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο ένας από τους δύο νεαρούς – φερόμενος οπαδός του Ολυμπιακού – πλησίασε έναν άλλο 17χρονο, υποστηρικτή του Παναθηναϊκού. Ο λεκτικός διαπληκτισμός που ακολούθησε ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο πρώτος νεαρός φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε τον δεύτερο στον λαιμό. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, ενώ το τραυματισμένο παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι γιατροί άμεσα ενημέρωσαν την Αστυνομία και ξεκίνησαν άμεσα οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν πολύ σύντομα να τον ταυτοποιήσουν και λίγο μετά τις 11 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου τον συνέλαβαν. Μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 17χρονος κατηγορείται για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βράβης, και παράβαση του Νόμου περί όπλων και του Αθλητικού Νόμου.