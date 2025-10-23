Τραγωδία στα Καπαριανά Ηρακλείου: Σκοτώθηκε 61χρονος έπειτα από μετωπική οχημάτων – Τραυματίστηκαν δύο γυναίκες

0

Ήταν συνοδηγός σε ένα από τα δύο αυτοκίνητα

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε, νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης 23/10, στη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα, σε δρόμο των Καπαριανών του Δήμου Φαιστού. Κάτω από συνθήκες που διερευνά η αστυνομία, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα 61 ετών που ήταν συνοδηγός στο ένα από τα δύο οχήματα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, στο Νοσοκομείο, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο του τροχαίου, μεταφέρθηκαν και δύο νεαρές γυναίκες που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα.