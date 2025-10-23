Συνελήφθη 59χρονος που παρίστανε τον υδραυλικό και έκλεβε σπίτια ηλικιωμένων – Πάνω από 280.000 ευρώ η λεία του

0

Σε βάρος του εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών

Συνελήφθη επ' αυτοφώρω, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στην περιοχή του Πειραιά, ένας 59χρονος, ο οποίος κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, ληστεία και βία κατά υπαλλήλων, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών για το αδίκημα της απάτης κατ' εξακολούθηση.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών μεγάλων χρηματικών ποσών με τη μέθοδο της απασχόλησης από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία μετά από ειδικές ανακριτικές πράξεις ταυτοποίησε τον 59χρονο ως δράστη των διακεκριμένων κλοπών.

Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί, το πρωί της Τετάρτης, εντόπισαν τον 59χρονο να κινείται στην περιοχή του Πειραιά και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 37.050 που όπως διαπιστώθηκε, είχε αφαιρέσει νωρίτερα από οικία ηλικιωμένης που βρισκόταν πλησίον, ποσόν το οποίο και αποδόθηκε στην παθούσα.

Ως προς τον τρόπο δράσης του, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος κινούμενος με όχημα αρχικά εντόπιζε οικίες στις οποίες διέμεναν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Στη συνέχεια παριστάνοντας είτε ένοικο διαμερίσματος της πολυκατοικίας, είτε τον υδραυλικό και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ύδατος, κατάφερνε να αποκτά πρόσβαση στο εσωτερικό τους, αποσπώντας χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από τους ενοίκους.

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής του δράσης αποτελεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε μία περίπτωση ο κατηγορούμενος δεν δίστασε να κλειδώσει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος την ένοικο, προκειμένου να ολοκληρώσει την εγκληματική του πράξη, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ, εξιχνιάστηκαν 15 υποθέσεις κλοπών και ληστειών σε Παγκράτι, Πειραιά, Πατήσια, Καλλιθέα, Κυψέλη και Αμπελόκηπους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική του δραστηριότητα ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 282.800 ευρώ.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.