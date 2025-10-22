Εντοπισμός και διάσωση 87 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

0

Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε, σήμερα, επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 87 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια - νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX συνέδραμε από αέρος στον εντοπισμό της λέμβου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.