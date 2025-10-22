Κατασβέστηκε η φωτιά σε μικρή ξενοδοχειακή μονάδα στο Ρέθυμνο

0

Εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας

Φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι, σε χώρο κουζίνας σε μικρή ξενοδοχειακή μονάδα στο Ρέθυμνο κινητοποίησε 10 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 20 πυροσβέστες.

Στο χώρο της κουζίνας, υπήρχαν φιάλες υγραερίου οπότε η κινητοποίηση και δράση των πυροσβεστών ήταν άμεση και αποτελεσματική, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε λειτουργούσα ξενοδοχειακή μονάδα στον Κεραμέ Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα την εκκένωση από τουρίστες και εργαζομένους.

Η φωτιά κατασβέστηκε, χωρίς να κινδυνεύσουν άνθρωποι και εγκαταστάσεις.