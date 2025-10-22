Επιτυχής διάσωση 59 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας

0

Μια έγκυος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής

Στο κλειστό γήπεδο της Ιεράπετρας φιλοξενούνται προσωρινά 59 αλλοδαποί, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο σε δυσχερή θέση και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφος της δύναμης FRONTEX, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της ίδιας δύναμης, αλλά και δύο παραπλέοντα πλοία, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ. Μια έγκυος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής ενώ οι υπόλοιποι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο κλειστό γήπεδο της περιοχής, όπου τους παρασχέθηκε φροντίδα, και αναμένεται η καταγραφή και ταυτοποίησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.