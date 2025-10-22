Σοκ στην Ελευσίνα: Ανήλικος επιτέθηκε με πιστόλι σε μαθητή

0

Ο νεαρός είχε στο σπίτι του ολόκληρο οπλοστάσιο

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ελευσίνας από το περιστατικό που σημειώθηκε σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος, όπου ένας 17χρονος απείλησε έναν μαθητή κρατώντας πιστόλι κάτω από το μπουφάν του. Ο νεαρός δράστης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχε συνεργούς ακόμη τέσσερις νεαρούς.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας ταυτοποίησαν τον 17χρονο και πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του. Εκεί ανακάλυψαν ένα πλήρες οπλοστάσιο: πέντε καραμπίνες χωρίς άδεια, αεροβόλο πιστόλι, στιλέτο, σουγιά, σιδερογροθιά, δύο μαχαίρια, 85 κυνηγητικά φυσίγγια, κροτίδα και πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων.

Συνολικά, συνελήφθησαν τρία άτομα, ο 17χρονος και δύο ενήλικες ηλικίας 45 και 53 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων, απειλή, εξύβριση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι τρεις οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.