Αποκάλυψη Λιάγκα: Περιπολικό μεταφέρει «σαν ταξί» την Δέσποινα Βανδή μετά από πρόβλημα στο ΙΧ όπου επέβαινε – Δείτε βίντεο

«Να μας πει το υπουργείο αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας»

Ο Γιώργος Λιάγκας παρουσίασε για πρώτη φορά μέσα από το «Πρωινό» ένα βίντεο το οποίο απεικονίζει περιπολικό να μεταφέρει την Δέσποινα Βανδή μετά από πρόβλημα στο ΙΧ όπου επέβαινε.

Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη στις 8 Αυγούστου στο δρόμο που ενώνει τη Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική, όπου η Δέσποινα Βανδή ταξίδευε για προγραμματισμένη συναυλία. Κατά τη διαδρομή έσκασε το λάστιχο και διερχόμενο περιπολικό σταμάτησε για να την βοηθήσει. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προσφέρθηκαν να την μεταφέρουν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά.

Ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε στον αέρα, λέγοντας: «Να μας πει το υπουργείο αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Σ’ αυτή την οικογένεια τελικά υπάρχει πάρα πολλή αφέλεια. Εγώ δε νομίζω ότι γνώριζε τον κανονισμό η Δέσποινα. Είναι βλακεία. Οι αστυνομικοί διασημολάγνοι, προφανώς έβγαλαν και selfie μαζί με τη Δέσποινα Βανδή».