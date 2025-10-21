Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή: Πέθανε ο Γιώργος Ψωμόπουλος, μάνατζερ των Magic De Spell

0

Η ανάρτηση του συγκροτήματος

Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή προκαλεί η είδηση του θανάτου του Γιώργου Ψωμόπουλου, γνωστού μάνατζερ και συνεργάτη του συγκροτήματος Magic De Spell. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από την επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στο Facebook τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, συνοδευόμενη από φωτογραφίες του εκλιπόντος.

Τα μέλη των Magic De Spell αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Ψωμόπουλο με ένα συγκινητικό και εκτενές κείμενο, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη προσφορά του τόσο στη μπάντα όσο και στην ελληνική ροκ μουσική γενικότερα. Εκτός από τον ρόλο του ως μάνατζερ, είχε συμμετάσχει στη δημιουργία ορισμένων τραγουδιών, ενώ θεωρείται εμπνευστής της ιδέας για το κομμάτι «Εμένα οι Φίλοι μου» του 1998, αφιερωμένο στην Κατερίνα Γώγου.

Η ανάρτηση των Magic De Spell αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Έφυγε ο Γιώργος Ψωμόπουλος. Αδερφικός μας φίλος. Μάνατζερ, αλλά και συντελεστής σε κάποια από τα τραγούδια μας. Γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά το 1995. Γίναμε αχώριστοι. Στα Εξάρχεια δημιουργήθηκε μια μεγάλη παρέα γύρω από τον ίδιο, με ατελείωτες συζητήσεις, καφέδες και ανταλλαγή ιδεών. Υπήρξε φίλος της Κατερίνας Γώγου και εμπνευστής της ιδέας να τη μελοποιήσουμε. Κάπως έτσι προέκυψε το τραγούδι “Εμένα οι Φίλοι μου” το 1998. Σήμερα, η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί. Γιατί του οφείλουμε όλοι πολλά. Εκτός από εμάς, μανάτζαρε και οδήγησε σε δισκογραφικά συμβόλαια μπάντες που έγιναν σημαντικές, ενώ στήριξε πολλά μικρότερα σχήματα, ανοίγοντας δρόμο στην κυριολεξία για την ελληνική ροκ σκηνή σε πρώιμες και δύσκολες εποχές. Πρωτοστάτησε σε διοργανώσεις συναυλιών σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και σε κοινωνικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Δεν του άρεσε η δημοσιότητα και έμενε πάντα ένας αφανής ήρωας. Αλλά χωρίς αυτόν, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα. Γιώργο, θα μας λείψεις πολύ φίλε. Χαιρετισμούς σε όλους τους δικούς μας εκεί πάνω».

Ο Γιώργος Ψωμόπουλος αφήνει πίσω του ένα σημαντικό έργο που καθόρισε τη σύγχρονη ελληνική ροκ μουσική και συνεχίζει να εμπνέει νέες γενιές καλλιτεχνών.