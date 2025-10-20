Περιπολικό μεταφέρει… ψυγείο και το βίντεο στο TikTok κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Διατάχθηκε ΕΔΕ από την ΕΛ.ΑΣ.

Σάλο έχει προκαλέσει ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok και δείχνει ένα περιπολικό με ανοιχτό πορτ μπαγκάζ να μεταφέρει ένα ψυγείο.

Για την υπόθεση διατάχθηκε ΕΔΕ από την ΕΛ.ΑΣ., η οποία ερευνά την υπόθεση.

 

Σημειώνεται πως ο χρήστης που ανάρτησε το βίντεο το συνόδευσε με τη λεζάντα: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί».

@angelos___xxxxxlτο περιπολικό δεν είναι ΤΑΞΊ♬ πρωτότυπος ήχος - Κωνσταντίνος Τελίδης

 

Ήταν η ατάκα που είχε πει αστυνομικός στην Κυριακή Γρίβα, λίγο προτού η νεαρή κοπέλα δολοφονηθεί άγρια από τον σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.