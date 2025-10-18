Έκλεισε προσωρινά η Χαριλάου Τρικούπη και γύρω δρόμοι στα Εξάρχεια, λόγω ύποπτου αντικειμένου

0

Τι εντόπισε το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Ύποπτο αντικείμενο προκάλεσε την κινητοποίηση της Αστυνομίας, ενώ διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Χαριλάου Τρικούπη και στους γύρω δρόμους στα Εξάρχεια.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, επρόκειτο για ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο βρέθηκε επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, σε μικρή απόσταση από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, λίγα λεπτά πριν από τις 13.00.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για να ελέγξει το σακίδιο, ενώ από την Τροχαία είχε διακοπεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης καθώς και: Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη, Ιπποκράτους και Αραχώβης και Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.

Από τον έλεγχο που έκανε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ διαπιστώθηκε ότι το σακίδιο περιείχε τελικά προσωπικά αντικείμενα, και όχι κάτι ύποπτο, γι' αυτό ο συναγερμός έληξε και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

*Η φωτογραφία είναι αρχείου