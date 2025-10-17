Μεθυσμένος ο 43χρονος γνωστός οδηγός αγώνων που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στις Αφίδνες

0

Είχε πιει δύο φορές πάνω από το όριο - Συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΚΑΤ

Σε αγώνες drift και dragster συμμετείχε ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου που το πρωί της Παρασκευής ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στις Αφίδνες. Ο 43χρονος είναι γνωστός οδηγός αγώνων και πλέον νοσηλεύεται στο ΚΑΤ φρουρούμενος καθώς συνελήφθη από την ΕΛΑΣ, αφού βρέθηκε μεθυσμένος.

Εντοπίστηκε από την Τροχαία να έχει καταναλώσει αλκοόλ πολύ πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, με το μηχάνημα αλκοστέστ 0,54 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Στη δικογραφία, πάντως το αποτέλεσμα που θα περιληφθεί είναι αυτό από τη μέτρηση που γίνεται με λήψη αίματος καθώς αυτή είναι η πιο ακριβής μέθοδος και χρησιμοποιείται πάντα σε περιπτώσεις τροχαίων δυστυχημάτων. Μάλιστα, ο 43χρονος δεν διαπιστώθηκε να φορά ζώνη ασφαλείας, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές.

Από τη σφοδρότατη μετωπική σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες από το Πακιστάν, ηλικίας 27 και 28 ετών, ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο κι άλλοι δύο έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά. Για το θανατηφόρο τροχαίο σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, με την υπόθεση να πηγαίνει στη Δικαιοσύνη.

Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνους ελιγμούς.