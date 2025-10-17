Βάρκα με μετανάστες προσέκρουσε σε βράχια στη Χίο – Δύο νεκροί και 10 τραυματίες

0

Δραματική επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού

Δύο νεκροί και 10 τραυματίες με κακώσεις άνω και κάτω άκρων είναι, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, ο απολογισμός του ναυαγίου βάρκας με μετανάστες χθες στις 11 το βράδυ, στην περιοχή Παντουκιός της Χίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ασθενής νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Χίου και άλλοι πέντε τραυματίες νοσηλεύονται στην παθολογική και χειρουργική κλινική (εκ των οποίων μία ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση λόγω εσωτερικής αιμορραγίας).

Η βάρκα προσέκρουσε σε βράχια, ενώ άμεση ήταν η επέμβαση του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης απεγκλωβίστηκαν από δύσβατη, βραχώδη περιοχή πέντε άτομα, ενώ τα υπόλοιπα 24 εντοπίστηκαν στην ακτή και μέσα στη θάλασσα.