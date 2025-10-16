Πορεία διαμαρτυρίας έκαναν φοιτητικοί σύλλογοι ενάντια στις διαγραφές στο κέντρο της Αθήνας

0

Σε πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση τη Βουλή συμμετείχαν φοιτητές, ύστερα από συγκέντρωση που πραγματοποίησαν νωρίτερα στα Προπύλαια.

Η πορεία, στην οποία συμμετείχαν πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι, κινήθηκε με παλμό στο κέντρο της Αθήνας, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα.

Οι φοιτητές αντιδρούν στις διαγραφές από τα ΑΕΙ, στα σχέδια για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς και στο νέο πειθαρχικό δίκαιο που προωθείται για τα Πανεπιστήμια.

Ανάλογες φοιτητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.