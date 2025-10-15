Νεκρός αλλοδαπός σε επεισόδιο έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους Κιλκίς

0

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για το περιστατικό

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, έξω από ξενοδοχείο στην περιοχή των Ευζώνων, στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ομάδα αλλοδαπών, διαπληκτίστηκε για άγνωστο λόγο με άλλο αλλοδαπό, τον οποίο και πυροβόλησαν.

Το θύμα μπήκε στο ξενοδοχείο για να ζητήσει βοήθεια , αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για το περιστατικό, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.