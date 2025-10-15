Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας, Κώστας Τσανακτσίδης

0

Συγκλονισμένη η πανεπιστημιακή κοινότητα

Έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο καθηγητής και πρώην κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κώστας Τσανακτσίδης.

Ήταν ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών καθώς και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον». Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

«Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό αλλά και μια βαθιά παρακαταθήκη προσφοράς», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του το Πανεπιστήμιο.

«Η προσφορά του στον ποντιακό πολιτισμό θα παραμείνει ανεξίτηλη», αναφέρει στο δικό της συλλυπητήριο μήνυμα η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.