Ξεκίνησε η δίκη στα Ιωάννινα για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης των Φυλακών Σταυρακίου

Ποιες είναι οι κατηγορίες και τι υποστηρίζουν οι συνήγοροι υπεράσπισης

Ξεκίνησε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στο τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων, η δίκη για την εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε το Εσωτερικών Υποθέσεων Β. Ελλάδας, στις 2 Ιουλίου του 2024.

Στο εδώλιο κάθησαν με 10 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους, ένας βαρυποινίτης Αλβανός ο οποίος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο, ένας αστυνομικός, 3 σωφρονιστικοί υπάλληλοι των Φυλακών Σταυρακίου Ιωαννίνων και επίσης ένας κρατούμενος.

Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν, αφορούν εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπλα, δωροδοκία, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, ψευδή βεβαίωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για μετανάστευση και εισαγωγή κινητών τηλεφώνων σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Η ακροαματική διαδικασία, άρχισε με τις καταθέσεις δύο αστυνομικών του Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας. Όπως είπαν ενώπιον του Δικαστηρίου, αφορμή για τη διερεύνηση της υπόθεσης, στάθηκε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από ανώνυμο αποστολέα, που έφτασε στην υπηρεσία τους και στο οποίο γινόταν αναφορά για παράνομες δραστηριότητες στις φυλακές Σταυρακίου. Ακολούθησαν νόμιμες επισυνδέσεις, παρακολουθήσεις και φυσική επιτήρηση των προσώπων που κατηγορούνται.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Αλβανού Ε.P. ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, Γιώργος Νικολακόπουλος και Θεανώ Νάκου, υποστήριξαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως ο εντολέας τους αρνείται τις κατηγορίες. Ειδικότερα η κ. Νάκου, τόνισε:

«Ο εντολέας μου αρνείται κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες σε βάρος του κατηγορίες. Ουδεμία δραστηριότητα του δεν έχει σχέση με πράξη εμπορίας ναρκωτικών. Πρόκειται για ακραία στοχοποίησή του από τις διωκτικές αρχές και αυθαίρετη σύνδεσή του με τους λοιπούς κατηγορουμένους - σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με το βαρύτατο κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Ο κ. Νικολακόπουλος επισήμανε πως η ανώνυμη καταγγελία στο Εσωτερικών Υποθέσεων, προέρχεται από προστριβές και έριδες μεταξύ κρατουμένων και σωφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές Ιωαννίνων.

Ο δικηγόρος του αστυνομικού Δημήτρης Μπούκας μίλησε για ισχνές κατηγορίες που αγγίζουν τα όρια της φαντασίας καθώς, από τις έως τώρα καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας δεν αποδεικνύεται το μέγιστο των κατηγοριών.

Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.