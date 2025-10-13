Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Άτομο περίμενε τον δολοφόνο κοντά στο κάμπινγκ και του έδωσε οδηγίες για το τι θα κάνει, πιστεύουν οι Αρχές

0

Ποια ήταν τα τρία λάθη του δράστη

Νέα δεδομένα προκύπτουν στο θρίλερ της Φοινικούντας, καθώς οι αστυνομικοί ψάχνουν για συνεργό, που φέρεται να έδειξε στον εκτελεστή πώς θα κινηθεί και ποιους θα σκοτώσει στο κάμπινγκ.

Πλέον, από μαρτυρίες αλλά και βίντεο οι αναλυτές ανθρωποκτονιών φέρεται να προκύπτει πως κοντά στο κάμπινγκ υπήρχε άτομο το οποίο περίμενε τον δολοφόνο και εξετάζεται το ενδεχόμενο να του έδωσε οδηγίες για το τι θα κάνει.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν ποιο είναι το πρόσωπο αυτό, αν δηλαδή είναι ένας συνεργός, ή πρόκειται για τον ηθικό αυτουργό που κατηύθυνε και έδινε εντολές στον εκτελεστή, σύμφωνα με το patrisnews.

Την ίδια ώρα προσπαθούν να εντοπίσουν τον τελικό προορισμό του βασικού υπόπτου για τη διπλή δολοφονία, ο οποίος διανύοντας 440 χιλιόμετρα και μετά από 6 ώρες και αφού έκανε δύο ανεφοδιασμούς στο λευκό σκούτερ έφτασε στην Αθήνα.

Στη συνέχεια αναμένεται να «χτενίσουν» την περιοχή για να δουν πού έχει αφήσει το όχημα και να οδηγηθούν στον ιδιοκτήτη του.

Τα τρία λάθη του δολοφόνου

Οι έρευνες έχουν προχωρήσει και οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών εκμεταλλεύονται τα τρία σοβαρά λάθη που έκανε ο εκτελεστής για να φτάσουν στα ίχνη του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες το πρώτο μεγάλο λάθος του είναι ότι διένυσε αμέσως μετά τη δολοφονία μία απόσταση 440 χιλιομέτρων για περίπου 6 ώρες περνώντας από δεκάδες κάμερες που τον κατέγραψαν και «πρόδωσαν» το δρομολόγιο διαφυγής του.

Το δεύτερο λάθος είναι ότι εκτέλεσε δύο ανθρώπους μπροστά στα μάτια του ανιψιού, δηλαδή υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος όχι μόνο τον περιέγραψε στους αστυνομικούς, αλλά, όπως είπε, μπορεί να τον αναγνωρίσει, και το τρίτο λάθος ότι χρησιμοποίησε για τη δολοφονία δικό του μηχανάκι.